Зеленський затвердив склад делегації для перемовин з Росією у Стамбулі
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорах з Росією в Стамбулі 15-16 травня. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Голова делегації – міністр оборони Рустем Умєров. Разом із ним Україну представлятимуть 12 осіб, серед яких:
→ Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України
→ Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України
→ Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України
→ Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
→ Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України
→ Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил ЗСУ
→ Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил ЗСУ
→ Олексій Маловацький – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ
→ Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ
→ Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ
→ Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента.
Згідно з указом, голова делегації має право змінювати її склад, але за попереднім погодженням із президентом. Також він може залучати для роботи делегації працівників державних органів чи підприємств, а також наукових радників та експертів.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".
- Держсекретар США Рубіо заявив, що рівень переговорної групи, яку Росія відправила до Туреччини, не свідчить про прорив діалогу про досягнення миру.
- Зеленський заявив, що не поїде на переговори до Стамбула, оскільки Путін не прилетів і йому нема чого там робити.