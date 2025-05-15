Зеленський затвердив склад делегації для перемовин з Росією у Стамбулі

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорах з Росією в Стамбулі 15-16 травня. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Голова делегації – міністр оборони Рустем Умєров. Разом із ним Україну представлятимуть 12 осіб, серед яких:

→ Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України

→ Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України

→ Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України

→ Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

→ Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України

→ Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил ЗСУ

→ Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил ЗСУ

→ Олексій Маловацький – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ

→ Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ

→ Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ

→ Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента.

Згідно з указом, голова делегації має право змінювати її склад, але за попереднім погодженням із президентом. Також він може залучати для роботи делегації працівників державних органів чи підприємств, а також наукових радників та експертів.