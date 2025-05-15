Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле
Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле 15-16 мая. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Глава делегации – министр обороны Рустем Умеров. Вместе с ним Украину будут представлять 12 человек, среди которых:
→ Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины
→ Александр Поклад – заместитель главы Службы безопасности Украины
→ Олег Луговский – первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины
→ Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
→ Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины
→ Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил ВСУ
→ Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил ВСУ
→ Алексей Маловацкий – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ
→ Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ
→ Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ
→ Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента.
Согласно указу, глава делегации имеет право изменять ее состав, но по предварительному согласованию с президентом. Также он может привлекать для работы делегации сотрудников государственных органов или предприятий, научных советников и экспертов.
- В Британии обратили внимание, что РФ на переговорах представит делегация "низкого уровня". А сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".
- Госсекретарь США Рубио заявил, что уровень переговорной группы, которую Россия отправила в Турцию, не свидетельствует о прорыве в диалоге о достижении мира.
- Зеленский заявил, что не поедет на переговоры в Стамбул, так как Путин не прилетел и ему нечего там делать.