Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле

Делегация состоит из 12 представителей Офиса президента, Генштаба и силовых структур

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле 15-16 мая. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Глава делегации – министр обороны Рустем Умеров. Вместе с ним Украину будут представлять 12 человек, среди которых:

→ Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины

→ Александр Поклад – заместитель главы Службы безопасности Украины

→ Олег Луговский – первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины

→ Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

→ Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины

→ Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил ВСУ

→ Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил ВСУ

→ Алексей Маловацкий – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ

→ Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ

→ Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ

→ Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента.

Согласно указу, глава делегации имеет право изменять ее состав, но по предварительному согласованию с президентом. Также он может привлекать для работы делегации сотрудников государственных органов или предприятий, научных советников и экспертов.