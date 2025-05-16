Переговоры в Стамбуле: запланированы две встречи в разных форматах
16 мая в Стамбуле запланированы две встречи делегаций Украины, России, Турции и США для переговоров о прекращении российско-украинской войны. Об этом сообщило государственное турецкое агентство Anadolu.
Согласно графику, первая встреча начнется в 10:45 по местному времени (такое же время в Киеве). Переговоры пройдут в трехстороннем формате между делегациями Украины, США и Турции.
Вторая встреча запланирована на 12:30, когда состоятся трехсторонние переговоры делегаций Украины, России и Турции.
Согласно этому графику, делегация США решила не встречаться с представителями России.
Переговоры состоятся в резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Долмабахче.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".
- 15 мая Зеленский заявил, что из-за уважения к партнерам все же направил украинскую делегацию в Стамбул. Вечером он утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле 15-16 мая.