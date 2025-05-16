Переговоры в Стамбуле: запланированы две встречи в разных форматах

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16 мая в Стамбуле запланированы две встречи делегаций Украины, России, Турции и США для переговоров о прекращении российско-украинской войны. Об этом сообщило государственное турецкое агентство Anadolu.

Согласно графику, первая встреча начнется в 10:45 по местному времени (такое же время в Киеве). Переговоры пройдут в трехстороннем формате между делегациями Украины, США и Турции.

Вторая встреча запланирована на 12:30, когда состоятся трехсторонние переговоры делегаций Украины, России и Турции.

Согласно этому графику, делегация США решила не встречаться с представителями России.

Переговоры состоятся в резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Долмабахче.