Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів. Москва іншої думки
Папа римський Лев XIV (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів із Росією. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Інтерфакс-Україна.

У Сибіги запитали, чи розглядається все ще Ватикан як потенційне місце проведення технічної зустрічі між українською та російською делегаціями.

"Нами – так. Ми вдячні особисто папі Леву XIV за цю пропозицію. Ми вітаємо це", – відповів він.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров натякнув, що Москва відмовляється вести переговори у Ватикані, оскільки, за його словами, це "неелегантно".

"Хочу сказати, щоб не витрачали розумові здібності на опрацювання варіантів, які не дуже реалістичні. Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів, це трохи неелегантно", – пояснив він свою думку.

  • 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
  • Того самого дня відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва та Москви з 2022 року.
  • 16 травня на тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик для наступної зустрічі двох країн.
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