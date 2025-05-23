Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів. Москва іншої думки

Глава МЗС Сибіга подякував папі римському Леву XIV за пропозицію провести переговори у Ватикані та заявив, що Україна розглядає такий варіант

Папа римський Лев XIV (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів із Росією. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Інтерфакс-Україна.

У Сибіги запитали, чи розглядається все ще Ватикан як потенційне місце проведення технічної зустрічі між українською та російською делегаціями.

"Нами – так. Ми вдячні особисто папі Леву XIV за цю пропозицію. Ми вітаємо це", – відповів він.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров натякнув, що Москва відмовляється вести переговори у Ватикані, оскільки, за його словами, це "неелегантно".

"Хочу сказати, щоб не витрачали розумові здібності на опрацювання варіантів, які не дуже реалістичні. Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів, це трохи неелегантно", – пояснив він свою думку.