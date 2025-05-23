Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів. Москва іншої думки
Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів із Росією. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Інтерфакс-Україна.
У Сибіги запитали, чи розглядається все ще Ватикан як потенційне місце проведення технічної зустрічі між українською та російською делегаціями.
"Нами – так. Ми вдячні особисто папі Леву XIV за цю пропозицію. Ми вітаємо це", – відповів він.
Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров натякнув, що Москва відмовляється вести переговори у Ватикані, оскільки, за його словами, це "неелегантно".
"Хочу сказати, щоб не витрачали розумові здібності на опрацювання варіантів, які не дуже реалістичні. Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів, це трохи неелегантно", – пояснив він свою думку.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Того самого дня відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва та Москви з 2022 року.
- 16 травня на тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик для наступної зустрічі двох країн.