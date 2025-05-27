Россия, не согласная ехать в Ватикан, хочет новый раунд переговоров в Турции

РФ "может снова обратиться к нашим турецким друзьям по поводу следующего раунда переговоров с Украиной", заявил министр иностранных дел Лавров

Хакан Фидан и Сергей Лавров (Фото: ЕРА/PAVEL BEDNYAKOV)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна заинтересована в проведении следующего раунда переговоров между Украиной и Россией. Его российский коллега Сергей Лавров поддержал предложение, пишут государственные пропагандистские медиа РФ.

"Турция готова оказать всестороннюю поддержку для ведения переговоров ради мира <...> Мы обсудили состоявшиеся в Стамбуле встречи, поделились нашим видением относительно проведения следующих переговоров в Турции. С нашей стороны было заявлено о готовности внести любой вклад в этом направлении", – сказал Фидан.

В свою очередь Лавров отметил, что Москва "может снова обратиться к нашим турецким друзьям по поводу следующего раунда переговоров с Украиной".

На днях министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина все еще рассматривает Ватикан площадкой для переговоров с РФ. В то же время Лавров косвенно исключил такую возможность, мол, вести переговоры в Ватикане "неэлегантно".

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

В тот же день прошла встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.

16 мая на фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для следующей встречи двух стран.