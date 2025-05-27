Росія, яка не згодна їхати до Ватикану, хоче новий раунд переговорів у Туреччині

РФ "може знову звернутися до наших турецьких друзів щодо наступного раунду переговорів з Україною", заявив міністр закордонних справ Лавров

Хакан Фідан і Сергій Лавров (Фото: ЕРА/PAVEL BEDNYAKOV)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна зацікавлена у проведенні наступного раунду переговорів між Україною та Росією. Його російський колега Сергій Лавров підтримав пропозицію, пишуть державні пропагандистські медіа РФ.

"Туреччина готова надати всебічну підтримку для ведення переговорів заради миру <...> Ми обговорили зустрічі, що відбулися у Стамбулі, поділилися нашим баченням щодо проведення наступних переговорів в Туреччині. З нашого боку було заявлено про готовність зробити будь-який внесок у цьому напрямку", – сказав Фідан.

Своєю чергою Лавров зазначив, що Москва "може знову звернутися до наших турецьких друзів щодо наступного раунду переговорів з Україною".

Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів з РФ. Водночас Лавров непрямо відкинув таку можливість, мовляв, вести переговори у Ватикані "неелегантно".

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Того самого дня відбулася зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва та Москви з 2022 року.

16 травня на тлі "провальних" переговорів України й Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик для наступної зустрічі двох країн.