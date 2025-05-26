Мерц: Путін сприймає пропозиції до діалогу як ознаку слабкості
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що російський диктатор Володимир Путін сприймає пропозиції щодо переговорів як "ознаку слабкості". Його цитує таблоїд Bild.
"Очевидно, Путін сприймає пропозиції до діалогу як прояв слабкості", – сказав очільник німецького уряду.
За його словами, якщо навіть пропозиція зустрітися у Ватикані не знаходить підтримки у російського керівництва, "то, мабуть, нам слід бути готовими до того, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо чи можемо уявити".
Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів з РФ. Водночас його російський "колега" Сергій Лавров непрямо відкинув таку можливість, мовляв, вести переговори у Ватикані "неелегантно".
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Того самого дня відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва та Москви з 2022 року.
- 16 травня на тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик для наступної зустрічі двох країн.