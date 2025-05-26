Мерц: Путин воспринимает предложения к диалогу как признак слабости
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает предложения по переговорам как "признак слабости". Его цитирует таблоид Bild.
"Очевидно, Путин воспринимает предложения к диалогу как проявление слабости", – сказал глава немецкого правительства.
По его словам, если даже предложение встретиться в Ватикане не находит поддержки у российского руководства, "то, пожалуй, нам следует быть готовыми к тому, что эта война будет продолжаться дольше, чем мы все хотим или можем представить".
На днях министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина все еще рассматривает Ватикан площадкой для переговоров с РФ. В то же время, его российский "коллега" Сергей Лавров косвенно отверг такую возможность, мол, вести переговоры в Ватикане "неэлегантно".
- 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.
- 16 мая на фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для следующей встречи двух стран.