Мерц: Путин воспринимает предложения к диалогу как признак слабости

Немецкий канцлер считает, что российско-украинская война будет продолжаться дольше, чем "мы все желаем или можем представить"

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает предложения по переговорам как "признак слабости". Его цитирует таблоид Bild.

"Очевидно, Путин воспринимает предложения к диалогу как проявление слабости", – сказал глава немецкого правительства.

По его словам, если даже предложение встретиться в Ватикане не находит поддержки у российского руководства, "то, пожалуй, нам следует быть готовыми к тому, что эта война будет продолжаться дольше, чем мы все хотим или можем представить".

На днях министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина все еще рассматривает Ватикан площадкой для переговоров с РФ. В то же время, его российский "коллега" Сергей Лавров косвенно отверг такую возможность, мол, вести переговоры в Ватикане "неэлегантно".