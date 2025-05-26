Больше нет ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину – Мерц
Об этом в эфире немецкого общественного телевидения во время 27-го международного форума WDR Europaforum заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Глава германского правительства подчеркнул, что Берлин, Лондон и Париж сделают все возможное, чтобы продолжать поддерживать Украину военным путем.
"Больше не существует никаких ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев тоже нет. Это значит, что Украина может себя защищать, например, атакуя военные позиции на территории России. До этого момента она не могла этого делать", – сказал он.
По мнению Мерца, это будет иметь решающее значение в ходе российско-украинской войны.
- 10 мая 2025 года агентство DPA сообщало, что новое правительство Германии может засекретить списки военной помощи Украине.
- 12 мая стало известно, что Германия готова дать Украине дополнительное оружие, если переговоры о мире с Россией провалятся.
- 12 мая спикер правительства ФРГ Штефан Корнелиус уточнил, что информация о передаче Украине ракет Taurus от Германии также будет засекречена.