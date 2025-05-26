Больше нет ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину – Мерц
Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Об этом в эфире немецкого общественного телевидения во время 27-го международного форума WDR Europaforum заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Глава германского правительства подчеркнул, что Берлин, Лондон и Париж сделают все возможное, чтобы продолжать поддерживать Украину военным путем.

"Больше не существует никаких ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев тоже нет. Это значит, что Украина может себя защищать, например, атакуя военные позиции на территории России. До этого момента она не могла этого делать", – сказал он.

По мнению Мерца, это будет иметь решающее значение в ходе российско-украинской войны.

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