Больше нет ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину – Мерц

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Об этом в эфире немецкого общественного телевидения во время 27-го международного форума WDR Europaforum заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Глава германского правительства подчеркнул, что Берлин, Лондон и Париж сделают все возможное, чтобы продолжать поддерживать Украину военным путем.

"Больше не существует никаких ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев тоже нет. Это значит, что Украина может себя защищать, например, атакуя военные позиции на территории России. До этого момента она не могла этого делать", – сказал он.

По мнению Мерца, это будет иметь решающее значение в ходе российско-украинской войны.

10 мая 2025 года агентство DPA сообщало, что новое правительство Германии может засекретить списки военной помощи Украине.

12 мая стало известно, что Германия готова дать Украине дополнительное оружие, если переговоры о мире с Россией провалятся.

12 мая спикер правительства ФРГ Штефан Корнелиус уточнил, что информация о передаче Украине ракет Taurus от Германии также будет засекречена.