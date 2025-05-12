Передача Украине ракет Taurus от Германии будет засекречена – спикер правительства ФРГ
Крылатая дальнобойная ракета Taurus (Фото: Минобороны Германии)

Новое правительство Германии решило меньше сообщать о передаче оружия Украине. Это касается и возможных поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, если их одобрят. Об этом на своем первом брифинге рассказал спикер правительства Штефан Корнелиус, передает Укринформ.

"Германия готова продолжать поддерживать Украину, в том числе и оружием. Но мы ограничим информирование о конкретных системах вооружений", – сказал он, добавив, что это решение будет касаться и потенциальных поставок Taurus.

Корнелиус прямо не ответил, готов ли канцлер Германии Фридрих Мерц передать Украине эти ракеты, но заверил, что правительство "готово поддержать Украину в контексте дальнобойного оружия".

В свою очередь спикер Минобороны Михаэль Штемпфле отметил: "О Taurus мы по понятным причинам полностью воздерживаемся (от предоставления информации)".

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