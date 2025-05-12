Передача Украине ракет Taurus от Германии будет засекречена – спикер правительства ФРГ

Крылатая дальнобойная ракета Taurus (Фото: Минобороны Германии)

Новое правительство Германии решило меньше сообщать о передаче оружия Украине. Это касается и возможных поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, если их одобрят. Об этом на своем первом брифинге рассказал спикер правительства Штефан Корнелиус, передает Укринформ.

"Германия готова продолжать поддерживать Украину, в том числе и оружием. Но мы ограничим информирование о конкретных системах вооружений", – сказал он, добавив, что это решение будет касаться и потенциальных поставок Taurus.

Корнелиус прямо не ответил, готов ли канцлер Германии Фридрих Мерц передать Украине эти ракеты, но заверил, что правительство "готово поддержать Украину в контексте дальнобойного оружия".

В свою очередь спикер Минобороны Михаэль Штемпфле отметил: "О Taurus мы по понятным причинам полностью воздерживаемся (от предоставления информации)".

10 мая DPA сообщало, что новое правительство Германии может засекретить списки военной помощи Украине.

12 мая стало известно, что Германия готова дать Украине дополнительное оружие, если переговоры по поводу мира с Россией провалятся.

Посол Украины Алексей Макеев приветствовал решение нового правительства Германии снова засекретить поставки военной помощи Украине.