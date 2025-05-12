Передання Україні ракет Taurus від Німеччини буде засекречено – речник уряду ФРН

Крилата далекобійна ракета Taurus (Фото: Міноборони Німеччини)

Новий уряд Німеччини вирішив менше повідомляти про передавання зброї Україні. Це стосується і можливих постачань далекобійних крилатих ракет Taurus, якщо їх таки схвалять. Про це на своєму першому брифінгу розповів речник уряду Штефан Корнеліус, передає Укрінформ.

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"Німеччина готова і далі підтримувати Україну, зокрема і зброєю. Але ми обмежимо інформування щодо конкретних систем озброєнь", – сказав він, додавши, що це рішення стосуватиметься й потенційного постачання Taurus.

Корнеліус прямо не відповів, чи готовий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц передати Україні ці ракети, але запевнив, що уряд "готовий підтримати Україну у контексті далекобійної зброї".

Своєю чергою речник Міноборони Міхаель Штемпфле зазначив: "Щодо Taurus ми зі зрозумілих причин повністю утримуємося (від надання інформації)".

10 травня DPA повідомляло, що новий уряд Німеччини може засекретити списки військової допомоги Україні.

12 травня стало відомо, що Німеччина готова дати Україні додаткову зброю, якщо переговори щодо миру з Росією проваляться.

Посол України Олексій Макєєв привітав рішення нового уряду Німеччини знову засекретити постачання військової допомоги Україні.