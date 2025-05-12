Передання Україні ракет Taurus від Німеччини буде засекречено – речник уряду ФРН
Крилата далекобійна ракета Taurus (Фото: Міноборони Німеччини)

Новий уряд Німеччини вирішив менше повідомляти про передавання зброї Україні. Це стосується і можливих постачань далекобійних крилатих ракет Taurus, якщо їх таки схвалять. Про це на своєму першому брифінгу розповів речник уряду Штефан Корнеліус, передає Укрінформ.

"Німеччина готова і далі підтримувати Україну, зокрема і зброєю. Але ми обмежимо інформування щодо конкретних систем озброєнь", – сказав він, додавши, що це рішення стосуватиметься й потенційного постачання Taurus.

Корнеліус прямо не відповів, чи готовий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц передати Україні ці ракети, але запевнив, що уряд "готовий підтримати Україну у контексті далекобійної зброї".

Своєю чергою речник Міноборони Міхаель Штемпфле зазначив: "Щодо Taurus ми зі зрозумілих причин повністю утримуємося (від надання інформації)".

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