Посол України у Німеччині підтримав ідею знову засекретити військову допомогу Києву

Олексій Макєєв (Фото: x.com/Makeiev)

Посол України Олексій Макєєв привітав рішення нового уряду Німеччини знову засекретити постачання військової допомоги Україні. Про це він сказав у коментарі dpa, повідомляє Ad-Hoc-News.

"Хороший шахіст думає на кілька ходів уперед. Чого він не робить, так це не передає ймовірні ходи своєму супернику... Як посол України я посвячений у такі таємниці", – сказав Макєєв.

Він зазначив, що після візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва може підтвердити, що Німеччина "виконає свої зобов'язання", маючи на увазі військову допомогу. За його словами, Україна точно знає "що і коли" буде й задоволена цим.

Зазначається, що Мерц ухвалив рішення про засекречення допомоги відразу після вступу на посаду канцлера з метою створити "стратегічну двозначність" і тримати супротивника у незнанні.

Посол Макєєв підтримав цей аргумент.

"Ви виграєте набагато більше, виявляючи стратегічну двозначність стосовно свого супротивника, ніж проводячи перед собою червоні лінії", – сказав він.

Раніше колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував Мерця за повернення до таємності.

"Це повертає нас до неприємних спогадів про час, коли навесні 2022 року світлофорна коаліція намагалася приховати відсутність військової підтримки за таємністю", – сказав він.