Посол Украины в Германии поддержал идею вновь засекретить военную помощь Киеву

Алексей Макеев (Фото: x.com/Makeiev)

Посол Украины Алексей Макеев поприветствовал решение нового правительства Германии снова засекретить поставки военной помощи Украине. Об этом он сказал в комментарии dpa, передает Ad-Hoc-News.

"Хороший шахматист думает на несколько ходов вперед. Чего он не делает, так это не передает предполагаемые ходы своему сопернику... Как посол Украины я посвящен в такие тайны", – сказал Макеев.

Он отметил, что после визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев может подтвердить, что Германия "выполнит свои обязательства", имея в виду военную помощь. По его словам, Украина точно знает "что и когда" будет и удовлетворена этим.

Отмечается, что Мерц принял решение о засекречивании помощи сразу после вступления в должность канцлера с целью создать "стратегическую двусмысленность" и держать противника в неведении.

Посол Макеев поддержал этот аргумент.

"Вы выигрываете гораздо больше, проявляя стратегическую двусмысленность по отношению к своему противнику, чем проводя перед собой красные линии", – сказал он.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Мерца за возвращение к секретности.

"Это возвращает нас к неприятным воспоминаниям о времени, когда весной 2022 года светофорная коалиция пыталось скрыть отсутствие военной поддержки за секретностью", – сказал он.