DPA: Новое правительство Германии может засекретить списки военной помощи Украине

Фридрих Мерц (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Новое правительство Германии, вероятно, намерено засекретить поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на информацию DPA от собеседников в правительственных кругах.

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"В будущем правительство Германии значительно сократит объемы сообщений о поставках систем вооружения", – утверждают неназванные собеседники.

Цель – лишить агрессора, то есть Россию, преимущества на фронте в войне против Украины. Отмечается, что это лишь часть тактики "ведения войны", направленная на сокращение общественных дебатов по поводу поставок оружия.

"Таким образом, черно-красное правительство канцлера Фридриха Мерца (ХДС) возвращается к практике, которая уже существовала сразу после начала полномасштабнойвойны при светофорном правительстве канцлера Олафа Шольца", – говорится в сообщении.

27 февраля 2022 года Германия приняла решение о поставках военной помощи Украине. Около четырех месяцев о содержаниях пакетов помощи практически не было ничего известно. Однако в июне 2022 года, под влиянием общественности, правительство приняло решение опубликовать в Интернете подробный список всех поставок оружия.