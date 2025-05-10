DPA: Новий уряд Німеччини може засекретити списки військової допомоги Україні
Новий уряд Німеччини, ймовірно, має намір засекретити постачання військової допомоги Україні. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на інформацію DPA від співрозмовників в урядових колах.
"У майбутньому уряд Німеччини значно скоротить обсяги повідомлень про постачання систем озброєння", – стверджують неназвані співрозмовники.
Мета – позбавити агресора, тобто Росію, переваги на фронті у війні проти України. Зазначається, що це лише частина тактики "ведення війни", спрямована на скорочення суспільних дебатів щодо постачання зброї.
"Таким чином, чорно-червоний уряд канцлера Фрідріха Мерца (ХДС) повертається до практики, яка вже існувала одразу після початку повномасштабної війни за світлофорного уряду канцлера Олафа Шольца", – йдеться у повідомленні.
27 лютого 2022 року Німеччина ухвалила рішення про постачання військової допомоги Україні. Близько чотирьох місяців про зміст пакетів допомоги практично не було нічого відомо. Однак у червні 2022 року під впливом громадськості уряд ухвалив рішення опублікувати в інтернеті докладний список усіх постачань зброї.
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