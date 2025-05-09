Трамп пообещал Мерцу "решительно" поддерживать Германию в содействии миру в Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом спустя два дня после вступления в должность. Одной из ключевых тем обсуждения стала российская агрессия в Украине, сообщает Spiegel.
В ходе беседы лидеры двух стран согласились, что "убийства в Украине должны быстро прекратиться".
Мерц сказал Трампу, что разделяет требование США к России согласиться на полное прекращение огня. Это должно "создать пространство для переговоров".
В свою очередь президент Соединенных Штатов пообещал "решительно" поддерживать усилия Германии, направленные на достижение крепкого мира вместе с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами.
Также во время разговора обе стороны договорились о дальнейшем тесном обмене мнениями и взаимных визитах в США и Германию.
- 6 мая Фридрих Мерц был избран на должность федерального канцлера Германии во время второго голосования в Бундестаге.
- 8 мая президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Мерцем, обсудив перспективные направления сотрудничества между странами.