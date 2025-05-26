Більше не існує обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну – Мерц

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Про це в ефірі німецького суспільного телебачення під час 27-го міжнародного форуму WDR Europaforum заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Глава німецького уряду наголосив, що Берлін, Лондон і Париж зроблять усе можливе, щоб надалі підтримувати Україну військовим шляхом.

"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.

На думку Мерца, це матиме вирішальне значення у перебігу російсько-української війни.

10 травня 2025 року агенція DPA повідомляла, що новий уряд Німеччини може засекретити списки військової допомоги Україні.

12 травня стало відомо, що Німеччина готова дати Україні додаткову зброю, якщо переговори щодо миру з Росією проваляться.

12 травня речник уряду ФРН Штефан Корнеліус уточнив, що інформацію про передання Україні ракет Taurus від Німеччини також буде засекречено.