Більше не існує обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну – Мерц
Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Про це в ефірі німецького суспільного телебачення під час 27-го міжнародного форуму WDR Europaforum заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Глава німецького уряду наголосив, що Берлін, Лондон і Париж зроблять усе можливе, щоб надалі підтримувати Україну військовим шляхом.

"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.

На думку Мерца, це матиме вирішальне значення у перебігу російсько-української війни.

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