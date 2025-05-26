Більше не існує обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну – Мерц
Про це в ефірі німецького суспільного телебачення під час 27-го міжнародного форуму WDR Europaforum заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Глава німецького уряду наголосив, що Берлін, Лондон і Париж зроблять усе можливе, щоб надалі підтримувати Україну військовим шляхом.
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.
На думку Мерца, це матиме вирішальне значення у перебігу російсько-української війни.
- 10 травня 2025 року агенція DPA повідомляла, що новий уряд Німеччини може засекретити списки військової допомоги Україні.
- 12 травня стало відомо, що Німеччина готова дати Україні додаткову зброю, якщо переговори щодо миру з Росією проваляться.
- 12 травня речник уряду ФРН Штефан Корнеліус уточнив, що інформацію про передання Україні ракет Taurus від Німеччини також буде засекречено.