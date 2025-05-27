У папы римского ответили России на ее отказ от переговоров в Ватикане
Ватикан выступает за скорейшие переговоры между Украиной и Россией, где – неважно. Об этом сообщил госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, передает Vatican News.
Кардинала попросили прокомментировать отказ Москвы от переговоров в Ватикане, которые предлагал папа римский Лев XIV.
"На самом деле важно, чтобы эти переговоры наконец-то начались, ведь войну необходимо срочно остановить. Прежде всего, срочно нужно перемирие, чтобы положить конец разрушениям, уничтожению городов, гибели мирного населения. А дальше необходимо срочно достичь стабильного, справедливого и длительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами", – ответил он.
Паролин подчеркнул, что Лев XIV заявил о полной готовности Святого Престола принять возможные переговоры, предлагая "нейтральное, защищенное место". В то же время речь идет только о месте для переговоров, а не о посредничестве понтифика, поскольку о посредничестве должны попросить стороны.
"Говорится также о других возможных местах, таких как Женева. В любом случае не имеет значения, где состоятся переговоры, которых мы все желаем. На самом деле важно то, чтобы они наконец начались", – подытожил глава ватиканской дипломатии.
- 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.
- 16 мая на фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для следующей встречи двух стран.
- На днях министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина все еще рассматривает Ватикан площадкой для переговоров с РФ. В то же время его российский "коллега" Сергей Лавров косвенно отверг такую возможность, мол, вести переговоры в Ватикане "неэлегантно". Впоследствии он заявил, что Москва рассматривает Турцию для следующего раунда переговоров.