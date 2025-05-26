Россия пытается устранить США из мирных переговоров, мы не можем этого допустить – Сибига

Глава МИД считает, что сейчас у Украины есть возможность ускорить мирные усилия. Но без США это невозможно

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью французской газете Libération заявил, что справедливый мир невозможен без активного привлечения США. В то же время Россия своими действиями старается исключить американцев из переговорного процесса.

"Мы сейчас находимся в критическом периоде, когда действительно есть шанс ускорить мирные усилия. Без США это будет невозможно. Россия умышленно манипулирует ситуацией, чтобы устранить США из мирного процесса. Мы должны не допустить такого сценария", – сказал глава МИД.

Сибига также отметил, что Россия в последний момент исключила участие США в переговорах в Стамбуле. Он назвал это "дипломатической оплеухой" и считает, что такой шаг демонстрирует неискренность намерений Москвы.

Глава украинской дипломатии уверен, что без США невозможно построить эффективную систему безопасности в Европе.

"Мы даже не хотим обсуждать такие сценарии", – подчеркнул он.

Сибига также отметил важность усиления обороноспособности Украины и считает, что "у нас есть возможность ускорить этот процесс".

Украина продолжает настаивать на 30-дневном перемирии, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа. При этом во время переговоров в Стамбуле 16 мая россияне несколько раз заявляли, что для них "категорически неприемлемо" безусловное прекращение огня.

Кроме того, по словам первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, в Стамбуле россияне требовали от Украины уступить четыре области и угрожали оккупировать больше, если Киев не согласится на это.