В Стамбуле РФ требовала от Украины четыре области, угрожала, что захватит больше – Кислица
Сергей Кислица (Фото: Biel Alino / EPA)

Во время переговоров в Стамбуле россияне действительно требовали от Украины уступить четыре области и угрожали оккупировать больше, если Киев не согласится на это. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью телеканалу "Мы – Украина".

"Количество треша, количество угроз, цинизма и безнравственных заявлений – это шло почти сплошным потоком [со стороны представителей РФ]. Вы уже слышали и о длиннющих каких-то псевдоисторических экскурсах. О том, что "вот сегодня мы [россияне] требуем четыре области, завтра мы будем требовать восемь или шесть". [...] О том, что некоторые члены [украинской] делегации могут потерять больше родственников", — сообщил Кислица.

По его словам, на одном из этапов переговоров глава российской делегации Владимир Мединский повторил традиционный нарратив оккупантов, что война якобы ведется лишь между русскими.

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"Перед ним сидит украинская полномочная делегация, которая представляет государство, которая состоит из высоких руководителей ведомств, из военных людей, [которые были] на фронте, и глава российской делегации говорит: "Ну, вы знаете, по сути война-то, когда русские убивают русских, с определенными нюансами". Конец цитаты", – отметил дипломат.

Кислица отметил, что по сути российская сторона отрицала существование украинцев как нации, и намекнул, что она делала это специально, чтобы вызвать эмоции: "То есть, зная глубокий уровень патриотичности украинцев, национального сознания, люди боевые там сидят, которые на фронте были, люди, которые потеряли своих родных – и ты говоришь им: "Ну, мы же просто русских убиваем, с нюансами". Это проявление конструктивизма или это желание ударить по-больному, для того чтобы кто-то там распсиховался со всеми вытекающими последствиями?"

Чиновник назвал эти переговоры "очень непростой ситуацией" и добавил: "Да, это сложно воспринимать, но, знаете, за эти годы ты пытаешься оставаться человеком, но без цинизма к этому всему относиться невозможно".

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