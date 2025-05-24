В Стамбуле РФ требовала от Украины четыре области, угрожала, что захватит больше – Кислица

Сергей Кислица (Фото: Biel Alino / EPA)

Во время переговоров в Стамбуле россияне действительно требовали от Украины уступить четыре области и угрожали оккупировать больше, если Киев не согласится на это. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью телеканалу "Мы – Украина".

"Количество треша, количество угроз, цинизма и безнравственных заявлений – это шло почти сплошным потоком [со стороны представителей РФ]. Вы уже слышали и о длиннющих каких-то псевдоисторических экскурсах. О том, что "вот сегодня мы [россияне] требуем четыре области, завтра мы будем требовать восемь или шесть". [...] О том, что некоторые члены [украинской] делегации могут потерять больше родственников", — сообщил Кислица.

По его словам, на одном из этапов переговоров глава российской делегации Владимир Мединский повторил традиционный нарратив оккупантов, что война якобы ведется лишь между русскими.

"Перед ним сидит украинская полномочная делегация, которая представляет государство, которая состоит из высоких руководителей ведомств, из военных людей, [которые были] на фронте, и глава российской делегации говорит: "Ну, вы знаете, по сути война-то, когда русские убивают русских, с определенными нюансами". Конец цитаты", – отметил дипломат.

Кислица отметил, что по сути российская сторона отрицала существование украинцев как нации, и намекнул, что она делала это специально, чтобы вызвать эмоции: "То есть, зная глубокий уровень патриотичности украинцев, национального сознания, люди боевые там сидят, которые на фронте были, люди, которые потеряли своих родных – и ты говоришь им: "Ну, мы же просто русских убиваем, с нюансами". Это проявление конструктивизма или это желание ударить по-больному, для того чтобы кто-то там распсиховался со всеми вытекающими последствиями?"

Чиновник назвал эти переговоры "очень непростой ситуацией" и добавил: "Да, это сложно воспринимать, но, знаете, за эти годы ты пытаешься оставаться человеком, но без цинизма к этому всему относиться невозможно".