Стамбульские переговоры: топ-дипломат Турции встретится с Путиным и Мединским – Anadolu

Хакан Фидан (Фото: ANDREJ CUKIC / EPA)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию, где встретится с Владимиром Путиным и соратниками диктатора, в том числе с Владимиром Мединским, возглавлявшим делегацию РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом со ссылкой на источники в турецком дипломатическом ведомстве сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

Собеседники рассказали, что во время визита в РФ 26-27 мая Фидана примет Путин, а также чиновник встретится с главой кремлевской дипломатии Сергеем Лавровым.

Кроме того, добавили источники, турецкий дипломат планирует провести двусторонние переговоры с рядом российских высокопоставленных чиновников: в частности, с помощником диктатора Мединским, который возглавлял делегацию на переговорах в Стамбуле 16 мая, а также с министром обороны России Андреем Белоусовым.

"Министр также намерен подчеркнуть приверженность Турции достижению справедливого и прочного мира в контексте российско-украинской войны, выразив удовлетворение недавним прогрессом в этом процессе. Ожидается, что Хакан Фидан вновь подтвердит готовность Турции внести вклад в качестве посредника, как это уже происходило в 2022 году и на встрече 16 мая 2025 года", – передает Anadolu.

По данным медиа, кроме войны на встречах будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений между Анкарой и Москвой, особое внимание планируется уделить нынешней ситуации в областях торговли, энергетики и туризма, а также возможным шагам по углублению сотрудничества.

Кроме того, ожидается обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов, в том числе по ситуации в Сирии, секторе Газа и на Южном Кавказе.