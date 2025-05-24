Стамбульські переговори: топдипломат Туреччини зустрінеться з Путіним та Мединським – Anadolu

Хакан Фідан (Фото: ANDREJ CUKIC / EPA)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідає Росію, де зустрінеться з Володимиром Путіним та соратниками диктатора, зокрема з Володимиром Мединським, який очолював делегацію РФ на перемовинах з Україною у Стамбулі. Про це з посиланням на джерела у турецькому дипломатичному відомстві повідомляє державна інформаційна агенція Anadolu.

Співрозмовники розповіли, що під час візиту до РФ 26-27 травня Фідана прийме Путін, а також чиновник зустрінеться з очільником кремлівської дипломатії Сергієм Лавровим.

Окрім цього, додали джерела, турецький дипломат планує провести двосторонні перемовини з низкою російських високопосадовців: зокрема, з помічником диктатора Мединським, який очолював делегацію на перемовинах у Стамбулі 16 травня, а також з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим.

"Міністр також має намір підкреслити прихильність Туреччини досягненню справедливого і міцного миру в контексті російсько-української війни, висловивши задоволення нещодавнім прогресом у цьому процесі. Очікується, що Хакан Фідан знову підтвердить готовність Туреччини зробити внесок як посередника, як це вже відбувалося 2022 року і на зустрічі 16 травня 2025 року", – передає Anadolu.

За даними медіа, окрім війни на зустрічах обговорюватимуть питання двосторонніх відносин між Анкарою та Москвою, особливу увагу планують приділити поточній ситуації у галузях торгівлі, енергетики й туризму, а також можливим крокам стосовно поглиблення співпраці.

Окрім цього, очікується обмін думками щодо низки регіональних та міжнародних питань, зокрема стосовно ситуації в Сирії, секторі Гази та на Південному Кавказі.