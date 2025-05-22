Нетаньягу про заклики трьох лідерів ЄС зупинити війну проти Гази: Ви не на тому боці

Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРО)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що низка європейських лідерів перебуває "не на тому боці", після того, як вони розкритикували підхід країни до врегулювання ситуації в секторі Гази. Про це він сказав у відео, яке опублікував у соцмережі.

Ізраїльський прем'єр розкритикував лідерів Великої Британії, Франції та Канади на тлі вбивства співробітників ізраїльського посольства у Вашингтоні 21 травня. За його словами, Ярон Ліщинський та Сара Лінн Мілгрім не були випадковими жертвами, стрілець "хотів вбивати євреїв", а при затриманні скандував "свобода Палестині".

"Це таке саме гасло, яке ми чули 7 жовтня. У той день тисячі терористів увірвалися до Ізраїлю з Гази. Вони обезголовили чоловіків. Вони ґвалтували жінок. Вони спалювали немовлят живцем. Вони вбили 1200 невинних людей і взяли 251 невинну людину в заручники у в'язницях Гази", – сказав Нетаньягу.

За його словами, під час свого візиту тоді ще канцлер Німеччини Олаф Шольц порівняв бойовиків ХАМАС із нацистами. Нетаньягу вважає, що гасло "вільна Палестина" – це сучасна версія "Хайль Гітлер".

"Вони не хочуть палестинської держави. Вони хочуть знищити єврейську державу і єврейський народ, який живе на землі Ізраїлю вже 3500 років. Я ніколи не міг зрозуміти, як ця проста істина вислизає з уваги лідерів Франції, Британії, Канади та інших. Тепер вони пропонують створити палестинську державу і нагородити цих убивць найвищою нагородою", – заявив прем'єр.

За словами Нетаньягу, ХАМАС подякував президенту Емманюелю Макрону та прем'єрам Марку Карні і Кіру Стармеру за те, що вони вимагали від Ізраїлю негайно припинити війну в секторі Гази. Вимогами, в яких "повно загроз санкцій", ці лідери нібито показали, що хочуть, щоб "ХАМАС залишився при владі".

"Я кажу президенту Макрону, прем'єр-міністру Карні та прем'єр-міністру Стармеру: коли масові вбивці, ґвалтівники, дітовбивці та викрадачі кажуть вам "спасибі", ви знаходитесь не на тому боці правосуддя, людства та історії", – сказав Нетаньягу.

Водночас він зазначив, що Ізраїль має друзів, особливо США. Він подякував президенту Дональду Трампу за "рішучу позицію щодо Ізраїлю та єврейського народу".