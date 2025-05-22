Ілюстративне фото (Фото: EPA)

Увечері 21 травня у Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Один підозрюваний наразі перебуває під вартою. Про це повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

За її словами, стрілянина сталася біля Єврейського музею.

Начальниця поліції Вашингтону, округу Колумбії, Памела Сміт, підтвердила на пресконференції, що підозрюваний під час затримання вигукував "вільна, вільна Палестина".

Перед нападом його бачили, як він ходив туди й назад біля музею, потім він підійшов до групи з чотирьох осіб, дістав пістолет і вистрілив із нього, повідомляє NBC News.

Washington, D.C. – developing story, active shooter involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM --- details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ — Anthony Peltier (@_anthonypeltier) May 22, 2025

Двоє загиблих були молодою парою, яка збиралася побратися. Чоловік придбав обручку з наміром зробити пропозицію наступного тижня.

Президент США Дональд Трамп засудив напад.

"Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, засновані, вочевидь, на антисемітизмі, мають припинитися зараз! Ненависті й радикалізму немає місця в США. Співчуття родинам жертв. Так сумно, що такі речі можуть відбуватися! Хай благословить вас усіх Бог!" – написав Трамп у Truth Social.

Директор ФБР Каш Патель заявив, що агентство співпрацює з Департаментом поліції Вашингтона, щоб дізнатися більше про напад.

За попередніми даними, підозрюваного звати Еліас Родрігес. Він 30-річний житель Чикаго, який раніше не був відомий поліції. Його заарештувала охорона музею.

2 січня у районі Квінс в американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу "Amazura", внаслідок чого щонайменше десяток людей дістали поранення.

4 лютого у Швеції через напад на школу загинули близько 10 людей, зокрема і сам стрілець.