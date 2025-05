Увечері 21 травня у Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Один підозрюваний наразі перебуває під вартою. Про це повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

За її словами, стрілянина сталася біля Єврейського музею.

Начальниця поліції Вашингтону, округу Колумбії, Памела Сміт, підтвердила на пресконференції, що підозрюваний під час затримання вигукував "вільна, вільна Палестина".

Перед нападом його бачили, як він ходив туди й назад біля музею, потім він підійшов до групи з чотирьох осіб, дістав пістолет і вистрілив із нього, повідомляє NBC News.

Washington, D.C. – developing story, active shooter involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM --- details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ