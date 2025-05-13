У Мексиці в прямому ефірі застрелили кандидатку в мери під час передвиборчого заходу

Напад відбувся на публічному заході просто під час прямої трансляції у Facebook

Єсенія Лара Гутьєррес (Фото: facebook.com/yesenia.gutiérrez)

У мексиканському штаті Веракрус внаслідок збройного нападу під час передвиборчої кампанії загинула кандидатка на посаду мера міста Текістепек Єсеснія Лара Гутьєррес. Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеву владу.

Інцидент стався ввечері 11 травня під час публічного заходу, який транслювали у прямому ефірі на Facebook. На відео видно, як політикиня від правлячої партії Морена спілкується з мешканцями, коли раптово лунають близько 20 пострілів.

За даними Генеральної прокуратури штату Веракрус, унаслідок стрілянини загинули четверо осіб, серед них і сама Гутьєррес. Ще троє людей дістали поранення.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила напад під час своєї ранкової пресконференції в понеділок, 12 травня, і заявила, що поки що не має інформації про мотив.

Напади на політичних кандидатів є поширеним явищем під час виборчих кампаній у Мексиці, наголосили у CNN.

2 січня у районі Квінс в американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу "Amazura", внаслідок чого щонайменше десяток людей дістали поранення.

4 лютого у Швеції через напад на школу загинули близько 10 людей, зокрема і сам стрілець.