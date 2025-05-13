В Мексике в прямом эфире застрелили кандидата в мэры во время предвыборного мероприятия
В мексиканском штате Веракрус в результате вооруженного нападения во время предвыборной кампании погибла кандидат на должность мэра города Текистепек Есесния Лара Гутьеррес. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел вечером 11 мая во время публичного мероприятия, которое транслировали в прямом эфире на Facebook. На видео видно, как политик от правящей партии Морена общается с жителями, когда внезапно раздаются около 20 выстрелов.
По данным Генеральной прокуратуры штата Веракрус, в результате стрельбы погибли четыре человека, среди них и сама Гутьеррес. Еще три человека получили ранения.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила нападение во время своей утренней пресс-конференции в понедельник, 12 мая, и заявила, что пока не располагает информацией о мотиве.
Нападения на политических кандидатов являются распространенным явлением во время избирательных кампаний в Мексике, отметили в CNN.
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