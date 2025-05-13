В Мексике в прямом эфире застрелили кандидата в мэры во время предвыборного мероприятия

Нападение произошло на публичном мероприятии прямо во время прямой трансляции в Facebook

Есения Лара Гутьеррес (Фото: facebook.com/yesenia.gutiérrez)

В мексиканском штате Веракрус в результате вооруженного нападения во время предвыборной кампании погибла кандидат на должность мэра города Текистепек Есесния Лара Гутьеррес. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

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Инцидент произошел вечером 11 мая во время публичного мероприятия, которое транслировали в прямом эфире на Facebook. На видео видно, как политик от правящей партии Морена общается с жителями, когда внезапно раздаются около 20 выстрелов.

По данным Генеральной прокуратуры штата Веракрус, в результате стрельбы погибли четыре человека, среди них и сама Гутьеррес. Еще три человека получили ранения.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила нападение во время своей утренней пресс-конференции в понедельник, 12 мая, и заявила, что пока не располагает информацией о мотиве.

Нападения на политических кандидатов являются распространенным явлением во время избирательных кампаний в Мексике, отметили в CNN.

2 января в районе Квинс в американском Нью-Йорке произошла стрельба возле конференц-зала "Amazura", в результате чего по меньшей мере десяток человек получили ранения.

4 февраля в Швеции из-за нападения на школу погибли около 10 человек, в том числе и сам стрелок.