Суд арестовал мужчину, застрелившего военного и его тещу в Софиевской Борщаговке
Мужчине, который в четверг убил двух человек в Софиевской Борщаговке, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.
63-летнему жителю Киевской области объявлено о подозрении по факту умышленного убийства двух человек, а также приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Национальная полиция уточнила, что у мужчины при обыске обнаружен автомат, более 300 патронов калибра 5,45 мм, граната Ф-1 и унифицированный запал дистанционного действия УЗРГМ.
По данным следствия, 8 мая в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района между подозреваемым и двумя соседями возник конфликт, в результате которого он произвел выстрелы из огнестрельного оружия и убил двух человек. Жертвы – военнослужащий и его теща.
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