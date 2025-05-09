Суд арестовал мужчину, застрелившего военного и его тещу в Софиевской Борщаговке

При обыске у подозреваемого обнаружили автомат, гранату и патроны, заявили в полиции

Следственные действия (Фото: Национальная полиция)

Мужчине, который в четверг убил двух человек в Софиевской Борщаговке, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

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63-летнему жителю Киевской области объявлено о подозрении по факту умышленного убийства двух человек, а также приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Национальная полиция уточнила, что у мужчины при обыске обнаружен автомат, более 300 патронов калибра 5,45 мм, граната Ф-1 и унифицированный запал дистанционного действия УЗРГМ.

По данным следствия, 8 мая в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района между подозреваемым и двумя соседями возник конфликт, в результате которого он произвел выстрелы из огнестрельного оружия и убил двух человек. Жертвы – военнослужащий и его теща.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Киевская областная прокуратура