Стрельба в Киевской области. Нападавшего задержали, погиб военный и его теща

Мужчиной, расстрелявшим военного и его родственницу, оказался 63-летний житель Софиевской Борщаговки. Его задержала полиция

Нацполиция (Фото: Пресс-служба правоохранительного органа)

Правоохранители задержали мужчину, который 8 мая расстрелял людей в Софиевской Борщаговке. Национальная полиция установила, что погибшими оказались военный и их родственница.

По предварительным данным от полиции, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов.

Сегодня между задержанным и военным произошел конфликт из-за денег: военный требовал, чтобы покупатель доплатил ему еще определенную сумму. В результате мужчина расстрелял военного и его тещу, которая была дома. Затем он вошел домой и закрылся.

Полицейские оцепили дом и через час задержали мужчину. Они установили, что это 63-летний местный житель.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.

Фото: Национальная полиция

20 марта 2025 года в Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе и покончил с собой, спрыгнув в Днепр.

22 марта в центре Харькова мужчина открыл стрельбу из авто.

22 апреля в Киеве обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Правоохранители начали расследование по статье о покушении на умышленное убийство.

1 мая украинский волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Впоследствии в СБУ подтвердили, что сотрудники спецслужбы предотвратили убийство активиста и задержали нападающую.