Стрельба в Киевской области. Нападавшего задержали, погиб военный и его теща
Нацполиция (Фото: Пресс-служба правоохранительного органа)

Правоохранители задержали мужчину, который 8 мая расстрелял людей в Софиевской Борщаговке. Национальная полиция установила, что погибшими оказались военный и их родственница.

По предварительным данным от полиции, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов.

Сегодня между задержанным и военным произошел конфликт из-за денег: военный требовал, чтобы покупатель доплатил ему еще определенную сумму. В результате мужчина расстрелял военного и его тещу, которая была дома. Затем он вошел домой и закрылся.

Полицейские оцепили дом и через час задержали мужчину. Они установили, что это 63-летний местный житель.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.

Фото: Національна поліція
Фото: Национальная полиция
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