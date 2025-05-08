Стрельба в Киевской области. Нападавшего задержали, погиб военный и его теща
Правоохранители задержали мужчину, который 8 мая расстрелял людей в Софиевской Борщаговке. Национальная полиция установила, что погибшими оказались военный и их родственница.
По предварительным данным от полиции, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов.
Сегодня между задержанным и военным произошел конфликт из-за денег: военный требовал, чтобы покупатель доплатил ему еще определенную сумму. В результате мужчина расстрелял военного и его тещу, которая была дома. Затем он вошел домой и закрылся.
Полицейские оцепили дом и через час задержали мужчину. Они установили, что это 63-летний местный житель.
Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.
- 20 марта 2025 года в Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе и покончил с собой, спрыгнув в Днепр.
- 22 марта в центре Харькова мужчина открыл стрельбу из авто.
- 22 апреля в Киеве обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Правоохранители начали расследование по статье о покушении на умышленное убийство.
- 1 мая украинский волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Впоследствии в СБУ подтвердили, что сотрудники спецслужбы предотвратили убийство активиста и задержали нападающую.