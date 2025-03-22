В центре Харькова мужчина стрелял из окна авто. Полиция устанавливает обстоятельства
Полиция (Иллюстративное фото: t.me/police_kh_region)

В центре Харькова мужчина открыл стрельбу из авто, начато уголовное производство. Об этом сообщили в Нацполиции региона.

Правоохранители отметили, что в соцсети увидели видео, на котором мужчина из окна автомобиля произвел выстрел в воздух. Никто из граждан не пострадал и не обращался за помощью врачей.

Однако причины инцидента неизвестны. В настоящее время правоохранители устанавливают личность стрелка, начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

В случае доказательства вины мужчины он может оказаться за решеткой на срок до семи лет.

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