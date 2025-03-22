В центре Харькова мужчина стрелял из окна авто. Полиция устанавливает обстоятельства

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет

Полиция (Иллюстративное фото: t.me/police_kh_region)

В центре Харькова мужчина открыл стрельбу из авто, начато уголовное производство. Об этом сообщили в Нацполиции региона.

Правоохранители отметили, что в соцсети увидели видео, на котором мужчина из окна автомобиля произвел выстрел в воздух. Никто из граждан не пострадал и не обращался за помощью врачей.

Однако причины инцидента неизвестны. В настоящее время правоохранители устанавливают личность стрелка, начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

В случае доказательства вины мужчины он может оказаться за решеткой на срок до семи лет.

3 января еще три участника прошлогодней стрельбы в киевской гостинице Sky Loft на Печерске получили подозрения от правоохранителей.

18 марта в торговом центре Белой Церкви произошла стрельба. Группа людей ворвалась в спортклуб, выстрелила несколько раз и скрылась с места происшествия.

20 марта в Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе и покончил с собой, прыгнув в Днепр.