В центре Харькова мужчина стрелял из окна авто. Полиция устанавливает обстоятельства
В центре Харькова мужчина открыл стрельбу из авто, начато уголовное производство. Об этом сообщили в Нацполиции региона.
Правоохранители отметили, что в соцсети увидели видео, на котором мужчина из окна автомобиля произвел выстрел в воздух. Никто из граждан не пострадал и не обращался за помощью врачей.
Однако причины инцидента неизвестны. В настоящее время правоохранители устанавливают личность стрелка, начато уголовное производство по статье о хулиганстве.
В случае доказательства вины мужчины он может оказаться за решеткой на срок до семи лет.
- 3 января еще три участника прошлогодней стрельбы в киевской гостинице Sky Loft на Печерске получили подозрения от правоохранителей.
- 18 марта в торговом центре Белой Церкви произошла стрельба. Группа людей ворвалась в спортклуб, выстрелила несколько раз и скрылась с места происшествия.
- 20 марта в Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе и покончил с собой, прыгнув в Днепр.
Читайте также