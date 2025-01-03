Стрельба в отеле Sky Loft на Печерске. Еще три фигуранта получили подозрение – ОГП

Правоохранители отметили, что именно эти подозреваемые начали конфликт в отеле

Вручение подозрения (Фото: Нацполиция Киева)

Еще три участника стрельбы в киевской гостинице Sky Loft на Печерске 23 ноября 2024 года получили подозрение от правоохранителей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Подозрение в хулиганстве получили двое жителей Одесской области 31 и 28 лет и 23-летний киевлянин. Как отметили в Нацполиции, они начали конфликт с двумя посетителями заведения и избили одного из мужчин.

Стрельба произошла около 00:30. По данным следствия, двое жителей Одесской области в помещении гостиницы начали избивать мужчину, который также отдыхал в заведении со своим другом-военнослужащим. Житель Киева ударил военного в челюсть, из-за чего тот упал и потерял сознание.

Сообщалось, что один из участников драки в какой-то момент достал пистолет, несколько раз выстрелил и скрылся. 30-летний подозреваемый ранил охранника гостиницы и двоих мужчин. 27-летний посетитель отеля умер на месте из-за огнестрельного ранения, а его товарищ и охранник с ранениями грудной клетки были доставлены в больницу.

Двум жителям Днепра и Василькова сразу сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия. А житель Василькова еще получил подозрение в умышленном убийстве.

В полиции Киева сообщали, что пистолет подозреваемый спрятал под один из припаркованных автомобилей и скрылся, но вскоре его задержали. Отмечалось, что против него в судах рассматривались обвинительные акты по совершению ряда уголовных правонарушений.

Стрелку может грозить до 15 лет за решеткой при доказательстве вины. На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей, сообщили 25 ноября правоохранители.