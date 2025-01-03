Стрілянина у готелі Sky Loft на Печерську. Ще три фігуранти отримали підозру – ОГП

Правоохоронці зазначили, що саме ці підозрювані розпочали конфлікт у готелі

Вручення підозри (Фото: Нацполіція Києва)

Ще три учасники стрілянини у київському готелі Sky Loft на Печерську 23 листопада 2024 року отримали підозру від правоохоронців. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Підозру у хуліганстві отримали двоє мешканців Одеської області 31 і 28 років та 23-річний киянин. Як зазначили у Нацполіції, вони розпочали конфлікт з двома відвідувачами закладу та побили одного з чоловіків.

Стрілянина сталася близько 00:30. За даними слідства, двоє мешканців Одеської області у приміщенні готелю почали бити чоловіка, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем. Мешканець Києва вдарив військового у щелепу, через що той впав та втратив свідомість.

Повідомлялося, що один з учасників бійки в якийсь момент достав пістолет, зробив кілька пострілів і втік. 30-річний підозрюваний поранив охоронця готелю і двох чоловіків. 27-річний мешканець готелю помер на місці через вогнепальне поранення, а його товариш та охоронець із пораненнями грудної клітини були доправлені до лікарні.

Двом мешканцям Дніпра і Василькова одразу повідомили про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї. А мешканець Василькова ще отримав підозру в умисному вбивстві.

У поліції Києва повідомляли, що пістолет підозрюваний заховав під одну з припаркованих автівок і втік, але невдовзі його затримали. Зазначалося, що проти нього у судах розглядали обвинувальні акти щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень.

Стрілку може загрожувати до 15 років за ґратами в разі доведення провини. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою, повідомили 25 листопада правоохоронці.