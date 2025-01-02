В американском Нью-Йорке произошла стрельба возле конференц-зала – видео
В районе Квинс в американском Нью-Йорке произошла стрельба возле конференц-зала "Amazura", в результате чего по меньшей мере десяток человек получили ранения. Об этом сообщает ряд местных медиа, в том числе amNewYork и ABC7 New York.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 1 января. По меньшей мере, трое пострадавших обратились в больницу за помощью, точное количество раненых устанавливается.
Правоохранители пока никак не комментировали событие.
Правоохранители проводят расследование. Сообщается, что к инциденту может быть причастен автомобиль серый седан Infiniti Q50 с номерами штата Нью-Джерси.
#BREAKING— Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) January 2, 2025
The number of shot is 13 now at Amazura nightclub in Queens, NYC. 3 people are critically injured.
Police are searching for an Grey Infiniti with NJ plates
This is not the first shooting at the club.. it’s been closed temporarily before due to violence in the club. pic.twitter.com/lILxqjl0Ih
🚨 #BREAKINGNEWS Mass shooting in Queens New York Night Club .— Ford News (@FordJohnathan5) January 2, 2025
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