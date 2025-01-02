В американском Нью-Йорке произошла стрельба возле конференц-зала – видео
Скриншот с видео

В районе Квинс в американском Нью-Йорке произошла стрельба возле конференц-зала "Amazura", в результате чего по меньшей мере десяток человек получили ранения. Об этом сообщает ряд местных медиа, в том числе amNewYork и ABC7 New York.

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Отмечается, что инцидент произошел вечером 1 января. По меньшей мере, трое пострадавших обратились в больницу за помощью, точное количество раненых устанавливается.

Правоохранители пока никак не комментировали событие.

Правоохранители проводят расследование. Сообщается, что к инциденту может быть причастен автомобиль серый седан Infiniti Q50 с номерами штата Нью-Джерси.

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СШАстрельбанью-йорк