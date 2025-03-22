У центрі Харкова чоловік стріляв з вікна авто. Поліція встановлює обставини
Поліція (Ілюстративне фото: t.me/police_kh_region)

У центрі Харкова чоловік відкрив стрілянину з авто, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили в Нацполіції регіону.

Правоохоронці зазначили, що в соцмережі побачили відео, на якому чоловік з вікна автівки зробив постріл у повітря. Ніхто з громадян не постраждав та не звертався за допомогою лікарів.

Однак причини інциденту невідомі. Наразі правоохоронці встановлюють особу стрілка, розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

У разі доведення провини чоловіка він може опинитися за ґратами на термін до семи років.

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