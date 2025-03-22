У центрі Харкова чоловік стріляв з вікна авто. Поліція встановлює обставини

Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає

Поліція (Ілюстративне фото: t.me/police_kh_region)

У центрі Харкова чоловік відкрив стрілянину з авто, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили в Нацполіції регіону.

Правоохоронці зазначили, що в соцмережі побачили відео, на якому чоловік з вікна автівки зробив постріл у повітря. Ніхто з громадян не постраждав та не звертався за допомогою лікарів.

Однак причини інциденту невідомі. Наразі правоохоронці встановлюють особу стрілка, розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

У разі доведення провини чоловіка він може опинитися за ґратами на термін до семи років.

3 січня ще три учасники торішньої стрілянини у київському готелі Sky Loft на Печерську отримали підозри від правоохоронців.

18 березня у торговельному центрі Білої Церкви сталася стрілянина. Група людей увірвалася до спортклубу, вистрілила кілька разів і втекла з місця події.

20 березня у Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі й вкоротив собі віку, зістрибнувши у Дніпро.