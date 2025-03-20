У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі й вкоротив собі віку, зістрибнувши у Дніпро – поліція

Рятувальники витягнули тіло фігуранта з річки, наразі його оглядає судово-медичний експерт

Фото: Нацполіція

У Києві чоловік стріляв у працівницю одного з офісів, після чого втік та вчинив самогубство, зістрибнувши з мосту у Дніпро, заявляє столична поліція.

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Правоохоронці з'ясовують обставини стрілянини, що відбулася в офісній будівлі у Подільському районі Києва.

"Інформація про стрільбу надійшла до поліції сьогодні, близько 13:00. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції", – розповіли у відомстві.

За попередніми даними, до приміщення офісу зайшов 39-річний місцевий житель, декілька разів вистрілив зі зброї у працівницю компанії та зник з місця скоєння злочину.

53-річна постраждала була ушпиталена із пораненнями обличчя та тіла.

Слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – пристрій для відстрілу гумових куль (травматичну зброю), яку фігурант кинув під час втечі, зазначають в Нацполі.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Надалі, розповідають правоохоронці, чоловік на транспортному засобі дістався одного з київських мостів, залишив машину та вчинив самогубство, зістрибнувши у Дніпро.

Рятувальники витягнули тіло фігуранта з річки, наразі його оглядає судово-медичний експерт.

"Правоохоронці продовжують працювати на місцях події та встановлюють всі обставини інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", – підсумовують у поліції.

Інших подробиць наразі немає.

3 січня ще три учасники торішньої стрілянини у київському готелі Sky Loft на Печерську отримали підозри від правоохоронців.

18 березня у торговельному центрі Білої Церкви сталася стрілянина: група людей увірвалася до спортклубу, вистрілила кілька разів і втекла з місця події.