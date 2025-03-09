Біля Білого дому співробітники Секретної служби США підстрелили чоловіка

Білий дім (Фото: Flickr)

Співробітники Секретної служби США 9 березня відкрили вогонь по чоловіку, який біля будівлі Білого дому "розмахував зброєю". Про це пише CNN.

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За словами голови пресслужби Секретної служби США Ентоні Гуглієльмі, служба отримала інформацію про "особу, яка мала намір покінчити з життям" і прямувала до Вашингтона з Індіани. Гуглієльмі повідомив, що співробітники Секретної служби побачили людину, яка відповідала опису, біля Білого дому, і знайшли її припарковане авто.

"Коли правоохоронці наблизилися, особа дістала зброю, і почалася перестрілка, в результаті якої наші співробітники відкрили вогонь", – зазначив Гуглієльмі.

Потерпілого доставили до лікарні, його стан наразі невідомий.

У Секретній службі США уточнили, що їхні співробітники не зазнали поранень.

Розслідування інциденту буде вести Відділ внутрішніх справ поліції округу Колумбія, оскільки вони є основним органом, що відповідає за випадки, коли стріляють співробітники поліції.

13 жовтня 2024 року у штаті Теннессі, США, сталася стрілянина на території кампусу університету. Одна людина загинула, ще десять поранено.

2 січня 2025-го у районі Квінз в американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу "Amazura", внаслідок чого щонайменше десять людей дістали поранення.