Біля Білого дому співробітники Секретної служби США підстрелили чоловіка
Співробітники Секретної служби США 9 березня відкрили вогонь по чоловіку, який біля будівлі Білого дому "розмахував зброєю". Про це пише CNN.
За словами голови пресслужби Секретної служби США Ентоні Гуглієльмі, служба отримала інформацію про "особу, яка мала намір покінчити з життям" і прямувала до Вашингтона з Індіани. Гуглієльмі повідомив, що співробітники Секретної служби побачили людину, яка відповідала опису, біля Білого дому, і знайшли її припарковане авто.
"Коли правоохоронці наблизилися, особа дістала зброю, і почалася перестрілка, в результаті якої наші співробітники відкрили вогонь", – зазначив Гуглієльмі.
Потерпілого доставили до лікарні, його стан наразі невідомий.
У Секретній службі США уточнили, що їхні співробітники не зазнали поранень.
Розслідування інциденту буде вести Відділ внутрішніх справ поліції округу Колумбія, оскільки вони є основним органом, що відповідає за випадки, коли стріляють співробітники поліції.
- 13 жовтня 2024 року у штаті Теннессі, США, сталася стрілянина на території кампусу університету. Одна людина загинула, ще десять поранено.
- 2 січня 2025-го у районі Квінз в американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу "Amazura", внаслідок чого щонайменше десять людей дістали поранення.