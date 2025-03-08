У пабі Торонто сталася стрілянина: поранено 12 людей

Поліція Канади (Ілюстративне фото: Bienvenido Velasco/EPA)

У канадському місті Торонто поліціянти розшукують трьох чоловіків, які влаштували стрілянину у місцевому пабі. Про це повідомило агентство Reuters.

Стрілянина сталася ввечері у п’ятницю, 7 березня. Правоохоронці розшукують трьох чоловіків, підозрюваних у стрілянині, в результаті якої було поранено щонайменше 12 людей у пабі Торонто.

Шестеро людей отримали вогнепальні поранення. За попередніми даними, їхнім життям нічого не загрожує. Постраждалим – від 20 до 50 років.

"Поліція Торонто використовує всі наявні ресурси, щоб знайти та затримати винних", – зазначили правоохоронці.

На інцидент відреагувала міська голова Торонто Олівія Чоу.

"Я дуже стурбована повідомленнями про стрілянину в пабі в Скарборо", — написала вона в соцмережі X (колишній Twitter), додавши, що начальник поліції запевнив її, що "всі необхідні ресурси були залучені".

12 січня 2025 року в місті Мост на півночі Чехії загинули шестеро людей, ще вісім отримали поранення після вибуху та пожежі у місцевому ресторані.

13 лютого повідомлялося, що у французькому місті Гренобль невідомий кинув гранату в бар. Внаслідок цього постраждали щонайменше 12 осіб.