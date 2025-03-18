В торговом центре Белой Церкви произошла стрельба: ранен человек

Предварительно, группа людей ворвалась в спортклуб, выстрелила несколько раз и скрылась с места происшествия

Фото: Полиция Киевской области

В торговом центре Белой Церкви 18 марта произошла стрельба, правоохранители разыскивают причастных. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Отмечается, что в 11:04 полицейские получили сообщение, что группа людей ворвалась в спортклуб, выстрелила несколько раз и скрылась с места происшествия. Известно, что один посетитель получил ранение и был госпитализирован.

Полиция уже зарегистрировала инцидент, и сейчас определяют, какую правовую квалификацию применить. Сейчас правоохранители ищут нападавших и опрашивают свидетелей.

Фото: Полиция Киевской области

23 ноября 2024 года в киевской гостинице Sky Loft на Печерске произошла стрельба, в результате чего умер человек, еще двое — получили ранения.

24 ноября стало известно, что мужчину, устроившего стрельбу и смертельно ранившего человека в киевской гостинице, задержали правоохранители. Еще три участника стрельбы получили подозрения.