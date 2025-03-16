Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права на залог
Сергея Шалаева, подозреваемого в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула, на 60 дней отправили под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает корреспондент Суспильне из зала суда.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на него Шалаев пришел в каске. По данным Общественного, об этом просила прокуратура, их ходатайство поддержал защиту и сам подозреваемый.
Ранее в пресс-службе 28 отдельной механизированной бригады мне Рыцарей Зимнего Похода заявили, что Шалаев был переведен к ним в июле 2024 года. В район выполнения боевых задач не привлекался, после перевода практически все время был на лечении. Считался в СЗЧ с 22 февраля 2025 года.
Ранее мужчине вручили подозрение в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и незаконном обращении с оружием.
- Днем 14 марта в Одессе произошла стрельба. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что был убит активист Демьян Ганул.
- Впоследствии полиция опубликовала фото подозреваемого. Он был задержан в течение пяти часов после покушения на активиста, сообщил Небытов.
- Глава Нацполиции сообщал, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в розыске по СЗЧ с февраля.
- Заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства Ганула: заказное убийство из-за профессиональной и общественной деятельности, убийство в связи с личной неприязнью и российский след.