Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права на залог

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на него Сергей Шалаев пришел в каске

Сергей Шалаев (Фото: Суспильне Одесса)

Сергея Шалаева, подозреваемого в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула, на 60 дней отправили под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает корреспондент Суспильне из зала суда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, на него Шалаев пришел в каске. По данным Общественного, об этом просила прокуратура, их ходатайство поддержал защиту и сам подозреваемый.

Ранее в пресс-службе 28 отдельной механизированной бригады мне Рыцарей Зимнего Похода заявили, что Шалаев был переведен к ним в июле 2024 года. В район выполнения боевых задач не привлекался, после перевода практически все время был на лечении. Считался в СЗЧ с 22 февраля 2025 года.

Ранее мужчине вручили подозрение в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и незаконном обращении с оружием.