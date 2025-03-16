Убийство Ганула. Подозреваемый был переведен в 28 ОМБр, он все время находился на лечении

После перевода Сергей Шалаев практически все время находился на лечении. В район выполнения боевых задач не привлекался

Задержание Сергея Шалаева (Фото: Пресс-служба МВД)

Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула носил звание старшего лейтенанта и был переведен в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода в июле 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

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"Подозреваемый старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич, был переведен 13.07.2024 из воинской части А0139, допущен к ТИО офицера резерва запасной роты. После перевода практически все время находился на лечении. В район выполнения боевых задач не привлекался", – говорится в письме.

По словам военных, Шалаев считался в СЗЧ с 22 февраля 2025 года.

В 28 ОМБр добавили, что вся необходимая информация предоставлена правоохранительным органам.

"Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести самое суровое наказание", – подытожили военные.

Сухопутные войска подчеркнули, что такие инциденты являются "недопустимыми". Командование Сухопутных войск ВСУ заверило, что будет способствовать полному и объективному расследованию. Кроме того, для предотвращения подобных случаев в будущем, принимаются меры для усиления контроля за соблюдением воинской дисциплины.

Сегодня, 16 марта, Шалаеву вручили подозрение в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и незаконном обращении с оружием.