Убийство Ганула. Подозреваемый был переведен в 28 ОМБр, он все время находился на лечении
Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула носил звание старшего лейтенанта и был переведен в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода в июле 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
"Подозреваемый старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич, был переведен 13.07.2024 из воинской части А0139, допущен к ТИО офицера резерва запасной роты. После перевода практически все время находился на лечении. В район выполнения боевых задач не привлекался", – говорится в письме.
По словам военных, Шалаев считался в СЗЧ с 22 февраля 2025 года.
В 28 ОМБр добавили, что вся необходимая информация предоставлена правоохранительным органам.
"Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести самое суровое наказание", – подытожили военные.
Сухопутные войска подчеркнули, что такие инциденты являются "недопустимыми". Командование Сухопутных войск ВСУ заверило, что будет способствовать полному и объективному расследованию. Кроме того, для предотвращения подобных случаев в будущем, принимаются меры для усиления контроля за соблюдением воинской дисциплины.
Сегодня, 16 марта, Шалаеву вручили подозрение в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и незаконном обращении с оружием.
- Днем 14 марта в Одессе произошла стрельба. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что был убит активист Демьян Ганул.
- Впоследствии полиция опубликовала фото подозреваемого. Он был задержан в течение пяти часов после покушения на активиста, сообщил Небытов.
- Глава Нацполиции сообщал, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в розыске по СЗЧ с февраля.
- Заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства Ганула: заказное убийство из-за профессиональной и общественной деятельности, убийство в связи с личной неприязнью и российский след.