Вбивство Ганула. Підозрюваного було переведено до 28 ОМБр, він весь час перебував на лікуванні
Підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула мав звання старшого лейтенанта та був переведений до 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у липні 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі бригади.
"Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався", – йдеться у дописі.
За словами військових, Шалаєв вважався у СЗЧ з 22 лютого 2025 року.
У 28 ОМБр додали, що уся необхідна інформація надана правоохоронним органам.
"Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання", – підсумували військові.
Сухопутні війська підкреслили, що такі інциденти є "неприпустимими". Командування Сухопутних військ ЗСУ запевнило, що буде сприяти повному та об'єктивному розслідуванню. Крім того, для запобігання подібним випадкам у майбутньому, вживаються заходи для посилення контролю за дотриманням військової дисципліни.
Сьогодні, 16 березня, Шалаєву вручили підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та незаконному поводженні зі зброєю.
- Вдень 14 березня в Одесі сталася стрілянина. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що було вбито активіста Дем’яна Ганула.
- Згодом поліція опублікувала фото підозрюваного. Його було затримано протягом п'яти годин після замаху на активіста, повідомив Нєбитов.
- Глава Нацполіції повідомляв, що підозрюваний у вбивстві Ганула був у розшуку за СЗЧ з лютого.
- Заступник голова Нацполіції України Андрій Нєбитов заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій вбивства Ганула: замовне вбивство через професійну та громадську діяльність, вбивство у зв'язку з особистою неприязню та російський слід.