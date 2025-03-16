Вбивство Ганула. Підозрюваного було переведено до 28 ОМБр, він весь час перебував на лікуванні

Після переведення Сергій Шалаєв практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався

Затримання Сергія Шалаєва (Фото: Пресслужба МВС)

Підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула мав звання старшого лейтенанта та був переведений до 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у липні 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

"Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався", – йдеться у дописі.

За словами військових, Шалаєв вважався у СЗЧ з 22 лютого 2025 року.

У 28 ОМБр додали, що уся необхідна інформація надана правоохоронним органам.

"Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання", – підсумували військові.

Сухопутні війська підкреслили, що такі інциденти є "неприпустимими". Командування Сухопутних військ ЗСУ запевнило, що буде сприяти повному та об'єктивному розслідуванню. Крім того, для запобігання подібним випадкам у майбутньому, вживаються заходи для посилення контролю за дотриманням військової дисципліни.

Сьогодні, 16 березня, Шалаєву вручили підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та незаконному поводженні зі зброєю.