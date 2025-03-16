Задержанному за убийство Ганула вручили подозрение – Одесса

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и незаконном обращении с оружием

Демьян Ганул (Фото: Instagram)

Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула мужчине вручили подозрение. Об этом Суспильне Одесса сообщил пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Эдуард Плешко.

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По его словам, о подозрении сообщили 15 марта. Мужчина фигурирует в деле за умышленное убийство, совершенное по заказу, и незаконное обращение с оружием.

Прокуратура просит суд отправить его под стражу без альтернативы внесению залога, добавил Плешко.

Накануне заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства Ганула: заказное убийство из-за профессиональной и общественной деятельности, убийство в связи с личной неприязнью и российский след.