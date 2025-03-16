Задержанному за убийство Ганула вручили подозрение – Одесса
Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула мужчине вручили подозрение. Об этом Суспильне Одесса сообщил пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Эдуард Плешко.
По его словам, о подозрении сообщили 15 марта. Мужчина фигурирует в деле за умышленное убийство, совершенное по заказу, и незаконное обращение с оружием.
Прокуратура просит суд отправить его под стражу без альтернативы внесению залога, добавил Плешко.
Накануне заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства Ганула: заказное убийство из-за профессиональной и общественной деятельности, убийство в связи с личной неприязнью и российский след.
- Днем 14 марта в Одессе произошла стрельба. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что был убит активист Демьян Ганул.
- Впоследствии полиция опубликовала фото подозреваемого. Он был задержан в течение пяти часов после покушения на активиста, сообщил Небытов.
- Глава Нацполиции сообщал, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в розыске по СЗЧ с февраля.