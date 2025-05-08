Стрілянина на Київщині. Нападника затримали, загинув військовий та його теща

Чоловіком, який розстріляв військового та його родичку, виявився 63-річний житель Софіївської Борщагівки. Його затримала поліція

Нацполіція (Фото: Пресслужба правоохоронного органу)

Правоохоронці затримали чоловіка, який 8 травня розстріляв людей у Софіївській Борщагівці. Національна поліція встановила, що загиблими виявилися військовий та його родичка.

За попередніми даними від поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за $1000.

Сьогодні між затриманим і військовим стався конфлікт через гроші: військовий вимагав, щоб покупець доплатив йому ще певну суму. У результаті чоловік розстріляв військового та його тещу, яка була вдома. Потім він зайшов до себе додому і зачинився.

Поліціянти оточили будинок і за годину затримали чоловіка. Вони встановили, що це 63-річний місцевий житель.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Фото: Національна поліція

20 березня 2025 року у Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі й вкоротив собі віку, зістрибнувши у Дніпро.

22 березня у центрі Харкова чоловік відкрив стрілянину з авто.

22 квітня у Києві виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Правоохоронці почали розслідування за статтею про замах на умисне вбивство.

1 травня український волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що на нього здійснили напад. Згодом у СБУ підтвердили, що працівники спецслужби запобігли вбивству активіста та затримали нападницю.