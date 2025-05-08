Стрілянина на Київщині. Нападника затримали, загинув військовий та його теща
Правоохоронці затримали чоловіка, який 8 травня розстріляв людей у Софіївській Борщагівці. Національна поліція встановила, що загиблими виявилися військовий та його родичка.
За попередніми даними від поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за $1000.
Сьогодні між затриманим і військовим стався конфлікт через гроші: військовий вимагав, щоб покупець доплатив йому ще певну суму. У результаті чоловік розстріляв військового та його тещу, яка була вдома. Потім він зайшов до себе додому і зачинився.
Поліціянти оточили будинок і за годину затримали чоловіка. Вони встановили, що це 63-річний місцевий житель.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
- 20 березня 2025 року у Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі й вкоротив собі віку, зістрибнувши у Дніпро.
- 22 березня у центрі Харкова чоловік відкрив стрілянину з авто.
- 22 квітня у Києві виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Правоохоронці почали розслідування за статтею про замах на умисне вбивство.
- 1 травня український волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що на нього здійснили напад. Згодом у СБУ підтвердили, що працівники спецслужби запобігли вбивству активіста та затримали нападницю.