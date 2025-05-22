Прем’єр Ізраїлю назвав умови, за яких готовий завершити війну у секторі Гази

Одна з умов – звільнення заручників, яких утримує угрупування ХАМАС

Беньямін Нетаньягу (Фото: Ronen Zvulun/EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що готовий завершити війну в секторі Гази, але за певних умов. Його заяву наводить британська газета The Guardian.

Нетаньягу стверджує, що він "готовий" закінчити війну в Газі на умовах, які "забезпечать безпеку Ізраїлю", повернуть заручників і виженуть керівництво ХАМАС з території анклаву.

Він додав, що Газа має бути "повністю роззброєна", та Ізраїль максимально використовує план президента США Дональда Трампа.

Нетаньягу назвав план американського президента "правильним" та "революційним", згідно з яким мешканці Гази, які хочуть виїхати, зможуть це зробити.

Нетаньягу наголосив, що ті, хто закликає Ізраїль припинити бойові дії до того, як буде досягнуто його мети, "по суті закликають зберегти контроль ХАМАС над Газою".

5 травня 2025 року кабінет Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву й утримання його територій.

19 травня через кілька годин після того, як військові оголосили про початок нової наземної операції, офіс Нетаньягу заявив, що Ізраїль дозволив ввезення до Гази "базової кількості їжі", щоб запобігти "кризі голоду".

20 травня Канада, Велика Британія і Франція засудили розширення військових операцій Ізраїлю в секторі Гази та закликали дозволити доставлення гуманітарної допомоги.