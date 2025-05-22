Прем’єр Ізраїлю назвав умови, за яких готовий завершити війну у секторі Гази
Беньямін Нетаньягу (Фото: Ronen Zvulun/EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що готовий завершити війну в секторі Гази, але за певних умов. Його заяву наводить британська газета The Guardian.

Нетаньягу стверджує, що він "готовий" закінчити війну в Газі на умовах, які "забезпечать безпеку Ізраїлю", повернуть заручників і виженуть керівництво ХАМАС з території анклаву.

Він додав, що Газа має бути "повністю роззброєна", та Ізраїль максимально використовує план президента США Дональда Трампа.

Нетаньягу назвав план американського президента "правильним" та "революційним", згідно з яким мешканці Гази, які хочуть виїхати, зможуть це зробити.

Нетаньягу наголосив, що ті, хто закликає Ізраїль припинити бойові дії до того, як буде досягнуто його мети, "по суті закликають зберегти контроль ХАМАС над Газою".

Читайте також
Британія призупинила торговельні переговори з Ізраїлем і викликала посолку на тлі операції у Газі
Ізраїльблизький східсектор Гази