Премьер Израиля назвал условия, при которых готов завершить войну в секторе Газа

Беньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun/EPA)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов завершить войну в секторе Газа, но при определенных условиях. Его заявление приводит британская газета The Guardian.

Нетаньяху утверждает, что он "готов" закончить войну в Газе на условиях, которые "обеспечат безопасность Израиля", вернут заложников и выгонят руководство ХАМАС с территории анклава.

Он добавил, что Газа должна быть "полностью разоружена", и Израиль максимально использует план президента США Дональда Трампа.

Нетаньяху назвал план американского президента "правильным" и "революционным", согласно которому жители Газы, желающие уехать, смогут это сделать.

Нетаньяху подчеркнул, что те, кто призывает Израиль прекратить боевые действия до того, как будут достигнуты его цели, "по сути призывают сохранить контроль ХАМАС над Газой".

5 мая 2025 года кабинет Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и содержания его территорий.

19 мая через несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис Нетаньяху заявил, что Израиль разрешил ввоз в Газу "базового количества пищи", чтобы предотвратить "кризис голода".

20 мая Канада, Великобритания и Франция осудили расширение военных операций Израиля в секторе Газа и призвали разрешить доставку гуманитарной помощи.