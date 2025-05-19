Израиль согласился частично снять гуманитарную блокаду Газы, длившуюся 11 недель

В то же время израильские военные заявили о начале "широких наземных операций" по всей территории анклава

Жители Газы (Иллюстративное фото: HAITHAM IMAD/EPA)

Израиль заявил о частичном прекращении блокады Газы и обратился в ООН с просьбой возобновить поставки гуманитарной помощи. В то же время израильские военные заявили о начале "широких наземных операций" по всей территории анклава. Об этом сообщает BBC.

Согласно заявлению администрации премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль разрешил ввоз в Газу "базового количества пищи", чтобы предотвратить "кризис голода".

Израильские власти уже обратились в гуманитарное агентство ООН с просьбой возобновить "ограниченные поставки гуманитарной помощи".

С начала марта Израиль блокировал все поставки гуманитарной помощи, включая пищевые продукты, топливо и медикаменты.

Как отмечает издание, Израиль испытал все большее давление по снятию блокады.

ООН предупредила о "критической угрозе" голода для 2,1 миллиона проживающих в Газе палестинцев. Другие гуманитарные организации заявили, что блокада может стать военным преступлением.

Решение о снятии блокады прозвучало несколько часов спустя после того, как израильские военные заявили о начале "широких наземных операций" по всей Газе.

Нетаньяху заявил, что Израиль "должен сохранить полный контроль над Газой после победы. Это необходимо для обеспечения демилитаризации и дерадикализации", сообщает Reuters.