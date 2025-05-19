Израиль согласился частично снять гуманитарную блокаду Газы, длившуюся 11 недель
Израиль заявил о частичном прекращении блокады Газы и обратился в ООН с просьбой возобновить поставки гуманитарной помощи. В то же время израильские военные заявили о начале "широких наземных операций" по всей территории анклава. Об этом сообщает BBC.
Согласно заявлению администрации премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль разрешил ввоз в Газу "базового количества пищи", чтобы предотвратить "кризис голода".
Израильские власти уже обратились в гуманитарное агентство ООН с просьбой возобновить "ограниченные поставки гуманитарной помощи".
С начала марта Израиль блокировал все поставки гуманитарной помощи, включая пищевые продукты, топливо и медикаменты.
Как отмечает издание, Израиль испытал все большее давление по снятию блокады.
ООН предупредила о "критической угрозе" голода для 2,1 миллиона проживающих в Газе палестинцев. Другие гуманитарные организации заявили, что блокада может стать военным преступлением.
Решение о снятии блокады прозвучало несколько часов спустя после того, как израильские военные заявили о начале "широких наземных операций" по всей Газе.
Нетаньяху заявил, что Израиль "должен сохранить полный контроль над Газой после победы. Это необходимо для обеспечения демилитаризации и дерадикализации", сообщает Reuters.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.
- Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных. Впрочем, второй этап соглашения по заложникам был сорван.
- В ночь на 18 марта Израиль нанес авиаудары по всей территории сектора Газа на фоне отказа террористической группы ХАМАС освободить израильских заложников.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил 2 апреля, что Израиль расширяет операции в секторе Газа по увеличению буферной зоны.
- 5 мая кабинет премьер-министра Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.