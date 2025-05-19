Ізраїль погодився частково зняти гуманітарну блокаду Гази, що тривала 11 тижнів

Водночас ізраїльські військові заявили про початок "широких наземних операцій" по всій території анклаву

Мешканці Гази (Ілюстративне фото: HAITHAM IMAD/EPA)

Ізраїль заявив про часткове припинення блокади Гази та звернувся до ООН з проханням відновити постачання гуманітарної допомоги. Водночас ізраїльські військові заявили про початок "широких наземних операцій" по всій території анклаву. Про це повідомляє BBC.

Згідно із заявою адміністрації прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, Ізраїль дозволив ввезення до Гази "базової кількості їжі", щоб запобігти "кризі голоду".

Ізраїльська влада вже звернулася до гуманітарної агенції ООН з проханням відновити "обмежене постачання гуманітарної допомоги".

З початку березня Ізраїль блокував усі постачання гуманітарної допомоги, включно з харчами, паливом і медикаментами.

Як зазначає видання, Ізраїль зазнав дедалі більшого тиску щодо зняття блокади.

ООН попередила про "критичну загрозу" голоду для 2,1 мільйона палестинців, які проживають у Газі. Інші гуманітарні організації заявили, що блокада може бути воєнним злочином.

Рішення про зняття блокади пролунало через кілька годин після того, як ізраїльські військові заявили про початок "широких наземних операцій" по всій Газі.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль "повинен зберегти повний контроль над Газою після перемоги. Це необхідно для забезпечення демілітаризації та дерадикалізації", повідомляє Reuters.