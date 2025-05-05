Ізраїль планує взяти під контроль всю Газу

План розширеного наступу розрахований на декілька місяців, але не виключає відновлення переговорів із ХАМАС

Ізраїльські військові біля Гази (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Кабінет прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву та утримання його територій. Новий план є поступовим і триватиме декілька місяців. Про це повідомляє Reuters із посиланням на ізраїльського громадського мовника Kan.

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Віднині, як розповів Kan міністр безпеки кабінету міністрів Зеєв Елкін, ізраїльські сили змінюють тактику. Замість того, щоб розпочинати рейди в конкретних районах, а потім залишати їх, як це робили військові досі, армія утримуватиме захоплені території, "доки ХАМАС не буде переможений або не погодиться роззброїтися та залишити Газу".

Ізраїльський чиновник заявив, що нещодавно затверджений план наступу дозволить перемістити цивільне населення Гази на південь і запобігти потраплянню гуманітарної допомоги до рук ХАМАС.

На думку Елкіна, попри ухвалення нового плану, вікно можливостей щодо переговорів із ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників все ще залишається відкритим.

"Ще є вікно можливостей, поки президент Трамп не завершить свій візит на Близький Схід, якщо ХАМАС зрозуміє, що ми налаштовані серйозно", – сказав він.

Трамп планує відвідати Саудівську Аравію, Катар та Обʼєднані Арабські Емірати з 13 до 16 травня.

Начальник штабу Ізраїлю Еяль Замір заявив, що військові вже почали видавати десятки тисяч наказів про призов до резерву для розширення кампанії у Газі. Раніше про це повідомляло агентство Bloomberg.