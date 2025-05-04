Ізраїль планує розширити наступ у Газі та призвати десятки тисяч резервістів – Politico

Ізраїльська військова (Ілюстративне фото: ABIR SULTAN/EPA)

Ізраїль готується розширити військову операцію в Газі, можливо, вже протягом кількох днів, і незабаром почне скликати десятки тисяч резервістів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на особу, яка обізнана у військових планах Ізраїлю.

За даними співрозмовника агентства, рішення про розширення наземного наступу було прийнято після засідання кабінету прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з питань безпеки у п'ятницю, 2 травня..

Посилена кампанія відбудеться на тлі тиску на Нетаньягу всередині країни та за кордоном, спрямованого на вихід із глухого кута війни з ХАМАС, яка триває вже понад 18 місяців.

Ізраїльські війська окупували близько третини Гази з моменту закінчення двомісячного припинення вогню в середині березня, а Ізраїль заблокував гуманітарну допомогу населенню, яке перевищує 2 мільйони людей.

ХАМАС продовжує загалом контролювати прибережну смугу та досі утримує заручників та тіла тих, хто загинув у полоні. Вважається, що у заручниках 24 живі людини та 35 тіл загиблих.