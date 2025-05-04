Ізраїль планує розширити наступ у Газі та призвати десятки тисяч резервістів – Politico
Ізраїль готується розширити військову операцію в Газі, можливо, вже протягом кількох днів, і незабаром почне скликати десятки тисяч резервістів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на особу, яка обізнана у військових планах Ізраїлю.
За даними співрозмовника агентства, рішення про розширення наземного наступу було прийнято після засідання кабінету прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з питань безпеки у п'ятницю, 2 травня..
Посилена кампанія відбудеться на тлі тиску на Нетаньягу всередині країни та за кордоном, спрямованого на вихід із глухого кута війни з ХАМАС, яка триває вже понад 18 місяців.
Ізраїльські війська окупували близько третини Гази з моменту закінчення двомісячного припинення вогню в середині березня, а Ізраїль заблокував гуманітарну допомогу населенню, яке перевищує 2 мільйони людей.
ХАМАС продовжує загалом контролювати прибережну смугу та досі утримує заручників та тіла тих, хто загинув у полоні. Вважається, що у заручниках 24 живі людини та 35 тіл загиблих.
- 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.
- Перший етап угоди дав змогу повернути 25 живих заручників і останки восьми в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів. Утім, другий етап угоди щодо заручників був зірваний.
- У ніч проти 18 березня Ізраїль завдав авіаударів по всій території сектору Гази на тлі відмови терористичної групи ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.
- Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив 2 квітня, що Ізраїль розширює операції в секторі Гази для збільшення буферної зони.