Израиль может расширить наступление в Газе и призвать десятки тысяч резервистов – Politico
Израиль готовится расширить военную операцию в Газе, возможно, уже через несколько дней, и вскоре начнет созывать десятки тысяч резервистов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лицо, осведомленное в военных планах Израиля.
По данным собеседника агентства, решение о расширении наземного наступления было принято после заседания кабинета премьер-министра Израеля Биньямина Нетаньяху по вопросам безопасности в пятницу, 2 мая.
Усиленная кампания состоится на фоне давления на Нетаньяху внутри страны и за рубежом, направленного на выход из тупика войны с ХАМАС, которая длится уже более 18 месяцев.
Израильские войска оккупировали около трети Газа с момента окончания двухмесячного прекращения огня в середине марта, а Израиль заблокировал гуманитарную помощь населению, превышающему 2 миллиона человек.
ХАМАС продолжает в целом контролировать прибрежную полосу и до сих пор удерживает заложников и тела погибших в плену. Считается, что в заложниках 24 живых человека и 35 тел погибших.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.
- Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных. Впрочем, второй этап соглашения по заложникам был сорван.
- В ночь на 18 марта Израиль нанес авиаударов по всей территории сектора Газа на фоне отказа террористической группы ХАМАС освободить израильских заложников .
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил 2 апреля, что Израиль расширяет операции в секторе Газа по увеличению буферной зоны.