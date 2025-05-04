Израиль может расширить наступление в Газе и призвать десятки тысяч резервистов – Politico

Израильская военная (Иллюстративное фото: ABIR SULTAN/EPA)

Израиль готовится расширить военную операцию в Газе, возможно, уже через несколько дней, и вскоре начнет созывать десятки тысяч резервистов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лицо, осведомленное в военных планах Израиля.

По данным собеседника агентства, решение о расширении наземного наступления было принято после заседания кабинета премьер-министра Израеля Биньямина Нетаньяху по вопросам безопасности в пятницу, 2 мая.

Усиленная кампания состоится на фоне давления на Нетаньяху внутри страны и за рубежом, направленного на выход из тупика войны с ХАМАС, которая длится уже более 18 месяцев.

Израильские войска оккупировали около трети Газа с момента окончания двухмесячного прекращения огня в середине марта, а Израиль заблокировал гуманитарную помощь населению, превышающему 2 миллиона человек.

ХАМАС продолжает в целом контролировать прибрежную полосу и до сих пор удерживает заложников и тела погибших в плену. Считается, что в заложниках 24 живых человека и 35 тел погибших.