Израиль наступает в Газе для захвата "большой территории", семьи заложников против

Газа (Фото: MOHAMMED SABER/EPA)

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил 2 апреля, что Израиль расширяет операции в секторе Газа для увеличения буферной зоны. В то же время семьи заложников ХАМАС призывают прекратить огонь и вернуть пленных. Об этом сообщает Times of Israel.

Как заявил Кац, израильская армия перемещает войска, чтобы "захватить обширную территорию, которая будет добавлена в зону безопасности государства Израиль".

В рамках расширения наступления Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула еще одну дивизию в южной части сектора Газа в районе Рафаха. Наземную операцию в этом районе ЦАХАЛ начал 29 марта.

По данным Times of Israel, Форум семей заложников ХАМАС и пропавших без вести осудил решение министра обороны, отметив, что члены организации "проснулись с ужасом" после его заявления.

"Было ли решено пожертвовать заложниками ради территориальных приобретений?" – говорится в заявлении Форума.

Организация призвала прекратить огонь и освободить заложников.

"Вместо того чтобы обеспечить освобождение заложников путем соглашения и прекращения войны, израильское правительство посылает больше солдат в Газу, чтобы воевать в тех же районах, где уже неоднократно происходили бои", — возмутились представители Форума.