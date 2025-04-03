Израиль наступает в Газе для захвата "большой территории", семьи заложников против
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил 2 апреля, что Израиль расширяет операции в секторе Газа для увеличения буферной зоны. В то же время семьи заложников ХАМАС призывают прекратить огонь и вернуть пленных. Об этом сообщает Times of Israel.
Как заявил Кац, израильская армия перемещает войска, чтобы "захватить обширную территорию, которая будет добавлена в зону безопасности государства Израиль".
В рамках расширения наступления Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула еще одну дивизию в южной части сектора Газа в районе Рафаха. Наземную операцию в этом районе ЦАХАЛ начал 29 марта.
По данным Times of Israel, Форум семей заложников ХАМАС и пропавших без вести осудил решение министра обороны, отметив, что члены организации "проснулись с ужасом" после его заявления.
"Было ли решено пожертвовать заложниками ради территориальных приобретений?" – говорится в заявлении Форума.
Организация призвала прекратить огонь и освободить заложников.
"Вместо того чтобы обеспечить освобождение заложников путем соглашения и прекращения войны, израильское правительство посылает больше солдат в Газу, чтобы воевать в тех же районах, где уже неоднократно происходили бои", — возмутились представители Форума.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.
- Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных. Впрочем, второй этап соглашения по заложникам был сорван.
- В ночь на 18 марта Израиль нанес авиаудары по всей территории сектора Газа на фоне отказа террористической группы ХАМАС освободить израильских заложников.
- 30 марта ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня в Газе, которое группировка получила от посредников Египта и Катара.